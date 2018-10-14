Папа Римский лишил сана двух епископов из-за обвинений в педофилии

Отмечается, что для того, чтобы продемонстрировать свою прозрачную политику в отношении глобального кризиса сексуального насилия в церкви, понтифик публично объяснил, почему лишил епископов Франсиско Хосе Кокса и Икике Марко Антонио сана.

Действия Папы Римского связаны со скандалом в католической церкви Чили в связи с выдвинутыми обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних против почти 80 местных священников.