Вс, 14.10.2018
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее" - это лишь малая часть высказываний очнувшихся после увеличения груди. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Папа Римский лишил сана двух епископов из-за обвинений в педофилии

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Папа Франциск лишил духовного сана двух чилийских епископов, которых обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщило агентство АР.

Отмечается, что для того, чтобы продемонстрировать свою прозрачную политику в отношении глобального кризиса сексуального насилия в церкви, понтифик публично объяснил, почему лишил епископов Франсиско Хосе Кокса и Икике Марко Антонио сана.

Действия Папы Римского связаны со скандалом в католической церкви Чили в связи с выдвинутыми обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних против почти 80 местных священников.

В августе 2018 года в Чили было открыто 119 дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми в которых проходят священнослужители и другие связанные с церковью люди.

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