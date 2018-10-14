Вс, 14.10.2018
Разве это не странно - для того, чтобы начать говорить по-латышски, русским нужно уехать в Россию? Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

В Кандаве из окна общежития техникума выпала молодая девушка Возможно, она решилась на самоубийство

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Неприятный инциндент случился в  Кандавском сельскохозяйственном техникуме - из окна 4-этажа упала девушка, с тяжелыми трамвами она была доставлена в больницу.

Как стало известно передаче “Degpunktā”, в четверг около полуночи девушка была замечена около окон здания, через мгновение она уже лежала на земле внизу.

На место ЧП прибыли медики и диреткор образовательного учреждения. Сама девушка решилась на опрометчивый шаг или кто-то "помог" ей - полиция не комментирует.

Руководство техникума утверждает, что проводит собственное расследование и это первый подобный случай в их практике.

Однако в комментариях к виде0о, судя по всему, имеющие отношение к данному техникуму говорят о том, что девушка таким образом решила свести счеты с жизнью. И это не первый раз, когда она подумывала о самоубийстве.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ