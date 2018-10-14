Как стало известно передаче “Degpunktā”, в четверг около полуночи девушка была замечена около окон здания, через мгновение она уже лежала на земле внизу.

На место ЧП прибыли медики и диреткор образовательного учреждения. Сама девушка решилась на опрометчивый шаг или кто-то "помог" ей - полиция не комментирует.

Руководство техникума утверждает, что проводит собственное расследование и это первый подобный случай в их практике.