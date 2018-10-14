Неприятный инциндент случился в Кандавском сельскохозяйственном техникуме - из окна 4-этажа упала девушка, с тяжелыми трамвами она была доставлена в больницу.
Как стало известно передаче “Degpunktā”, в четверг около полуночи девушка была замечена около окон здания, через мгновение она уже лежала на земле внизу.
На место ЧП прибыли медики и диреткор образовательного учреждения. Сама девушка решилась на опрометчивый шаг или кто-то "помог" ей - полиция не комментирует.
Руководство техникума утверждает, что проводит собственное расследование и это первый подобный случай в их практике.
Однако в комментариях к виде0о, судя по всему, имеющие отношение к данному техникуму говорят о том, что девушка таким образом решила свести счеты с жизнью. И это не первый раз, когда она подумывала о самоубийстве.