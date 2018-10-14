С понедельника можно воспользоваться 25% скидкой на поездки в 47 поездах

В этом году наш девиз - это призыв к движению в середине дня - возможно, вы можете просмотреть ваши ежедневные планы и организовать свои поездки так, чтобы их было бы больше именно в течении дня, когда имеется небольшой пассажиропоток, а билет на одну четверть дешевле.

Скидка на одну поездку применяется для:

9 поездов Рига – Скулте – Рига;

11 поездов Рига – Айзкраукле – Рига;

8 поездов Рига – Елгава – Рига;

19 поездов Рига – Тукумс – Рига.

В расписаниях движения поездов у билетных касс и на информационных стендах на остановках поезда, к которым будет применяться скидка, будут отмечены зеленым знаком. На сайте и в приложении эти поезда также будут отмечены знаком 25-процентной скидки. При покупке э-билета стоимость проезда по конкретному маршруту будет указана с 25-процентной скидкой.

В случае если куплен билет с 25-процентной скидкой, но потом решено ехать на поезде, к которому эта скидка не применяется, можно доплатить в кассе или у кондуктора-контролера.