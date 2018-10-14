Вс, 14.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

С понедельника можно воспользоваться 25% скидкой на поездки в 47 поездах

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ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

С 15 октября по 18 апреля следующего года 47 поездам в рабочие дни 25% скидка на одноразовые проездные билеты!

В этом году наш девиз - это призыв к движению в середине дня - возможно, вы можете просмотреть ваши ежедневные планы и организовать свои поездки так, чтобы их было бы больше именно в течении дня, когда имеется небольшой пассажиропоток, а билет на одну четверть дешевле.

Скидка на одну поездку применяется для: 

9 поездов Рига – Скулте – Рига; 

11 поездов Рига – Айзкраукле – Рига; 

8 поездов Рига – Елгава – Рига; 

19 поездов Рига – Тукумс – Рига. 

В расписаниях движения поездов у билетных касс и на информационных стендах на остановках поезда, к которым будет применяться скидка, будут отмечены зеленым знаком. На сайте и в приложении эти поезда также будут отмечены знаком 25-процентной скидки. При покупке э-билета стоимость проезда по конкретному маршруту будет указана с 25-процентной скидкой.

В случае если куплен билет с 25-процентной скидкой, но потом решено ехать на поезде, к которому эта скидка не применяется, можно доплатить в кассе или у кондуктора-контролера. 

Садясь в поезд на станции, где открыта билетная касса, следует иметь в виду, что билет у кондуктора-контролера будет дороже на 0,50 центов.

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