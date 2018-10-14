С понедельника можно воспользоваться 25% скидкой на поездки в 47 поездах

С 15 октября по 18 апреля следующего года 47 поездам в рабочие дни 25% скидка на одноразовые проездные билеты!
В этом году наш девиз - это призыв к движению в середине дня - возможно, вы можете просмотреть ваши ежедневные планы и организовать свои поездки так, чтобы их было бы больше именно в течении дня, когда имеется небольшой пассажиропоток, а билет на одну четверть дешевле.
Скидка на одну поездку применяется для:
9 поездов Рига – Скулте – Рига;
11 поездов Рига – Айзкраукле – Рига;
8 поездов Рига – Елгава – Рига;
19 поездов Рига – Тукумс – Рига.
В расписаниях движения поездов у билетных касс и на информационных стендах на остановках поезда, к которым будет применяться скидка, будут отмечены зеленым знаком. На сайте и в приложении эти поезда также будут отмечены знаком 25-процентной скидки. При покупке э-билета стоимость проезда по конкретному маршруту будет указана с 25-процентной скидкой.
В случае если куплен билет с 25-процентной скидкой, но потом решено ехать на поезде, к которому эта скидка не применяется, можно доплатить в кассе или у кондуктора-контролера.
Садясь в поезд на станции, где открыта билетная касса, следует иметь в виду, что билет у кондуктора-контролера будет дороже на 0,50 центов.