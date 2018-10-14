Вс, 14.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Дело не в утечке газа: названа предварительная причина смерти двух детей в Таллинне

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Утро в Какумяэ. Расследование причины трагедии продолжается.

ФОТО: Joakim Klementi

По словам заместителя главы Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа, причиной трагедии в Какумяэ могло стать распространение угарного газа, а не общая утечка газа.

«Мы все-таки считаем, что это мог быть угарный газ, а не общая утечка газа. Утечки газа там действительно обнаружены в нескольких домах, но к смерти людей такие незначительные утечки не приводят. Причиной смерти человека может стать угарный газ, запах которого не чувствуется и которой невозможно увидеть, но он очень ядовит», - сказала ERR Тейнемаа.

Она отметила, что связанный с угарным газом несчастный случай в доме нового типа - это исключительный случай, поскольку обычно подобное случалось только в старых домах. 

В субботу, 13 октября, в 18:11 центр тревоги получил сообщение, что в частном доме, расположенном в жилом районе Какумяэ в Таллинне, обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет. По первоначальным данным, произошла утечка газа, причиной смерти детей стало отравление газом.

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