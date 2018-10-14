Дело не в утечке газа: названа предварительная причина смерти двух детей в Таллинне

«Мы все-таки считаем, что это мог быть угарный газ, а не общая утечка газа. Утечки газа там действительно обнаружены в нескольких домах, но к смерти людей такие незначительные утечки не приводят. Причиной смерти человека может стать угарный газ, запах которого не чувствуется и которой невозможно увидеть, но он очень ядовит», - сказала ERR Тейнемаа.