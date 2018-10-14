Вс, 14.10.2018
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Секрет военных: как заснуть за 2 минуты

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Иллюстративный материал

ФОТО: Inga Kundziņa

"По слухам, этот прием применяется американскими военнослужащими, чтобы заснуть в тревожной обстановке - например, в зоне боевых действий", - пишет журналистка Independent Рейчел Хози.

 Издание поясняет: эта техника расслабления впервые была предана огласке еще в 1981 году, на страницах книги "Расслабься и побеждай: чемпионские результаты" (Relax and Win: Championship Performance), но стала популярной в интернете после публикации на сайте Joe.co.uk.

Газета описывает методику:

"1. Расслабьте мышцы лица, в том числе языка, нижней челюсти и мышцы вокруг глаз.

2. Опустите плечи как можно ниже, а затем предплечья и кисти рук, сначала с одной стороны тела, потом с другой.

3. Выдохните, расслабляя мышцы груди, а затем мышцы ног, начиная с бедер, "спускаясь" все ниже.

4. Потратьте 10 секунд на то, чтобы отбросить все мысли, а затем следует сосредоточиться на трех образах:

- вы лежите в лодке на воде озера в штиль, над вами - только чистое голубое небо;

- вы лежите в черном бархатном гамаке в комнате в полной темноте;

- вы говорите себе "не думай, не думай, не думай", снова и снова, около 10 секунд".

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