Секрет военных: как заснуть за 2 минуты

Издание поясняет: эта техника расслабления впервые была предана огласке еще в 1981 году, на страницах книги "Расслабься и побеждай: чемпионские результаты" (Relax and Win: Championship Performance), но стала популярной в интернете после публикации на сайте Joe.co.uk.

Газета описывает методику:

"1. Расслабьте мышцы лица, в том числе языка, нижней челюсти и мышцы вокруг глаз.

2. Опустите плечи как можно ниже, а затем предплечья и кисти рук, сначала с одной стороны тела, потом с другой.

3. Выдохните, расслабляя мышцы груди, а затем мышцы ног, начиная с бедер, "спускаясь" все ниже.

4. Потратьте 10 секунд на то, чтобы отбросить все мысли, а затем следует сосредоточиться на трех образах:

- вы лежите в лодке на воде озера в штиль, над вами - только чистое голубое небо;

- вы лежите в черном бархатном гамаке в комнате в полной темноте;