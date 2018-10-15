Пн, 15.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Перестрелка на дне рождения ребенка в США: убит дед и три внука

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

В американском городе Тафт на юге штата Техас в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times.

Инцидент произошел вечером 14 октября. Отмечается, что к стрельбе на первом дне рождения ребенка привел конфликт двух семей. В результате происшествия погибли четыре человека и еще один был ранены.

Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали. Один из них − 20-летний молодой человек, вскоре был пойман. Второй подозреваемый − 37-летний отец ребенка, пока не задержан.

Все убитые − дед и три его внука, являются членами одной семьи. Четвертый внук госпитализирован.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ