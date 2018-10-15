Перестрелка на дне рождения ребенка в США: убит дед и три внука

Инцидент произошел вечером 14 октября. Отмечается, что к стрельбе на первом дне рождения ребенка привел конфликт двух семей. В результате происшествия погибли четыре человека и еще один был ранены.

Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали. Один из них − 20-летний молодой человек, вскоре был пойман. Второй подозреваемый − 37-летний отец ребенка, пока не задержан.