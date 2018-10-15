Не папамобиль, но черный Fiat, на котором Папа Римский передвигался по Латвии, поступил в продажу

Папа Римский прибыл в Латвию на один день и передвигался на двух простых черных автомобилях - итальянской марки Fiat Tipo.

На одном из автомобилей Папа проехал по улице Бривибас до Домского собора, чем расстроил встречающих его людей, которые ждали, что понтифик появится на папамобиле.

По договоренности, оба автомобиля не были доставлены обратно в Ватикан, а доверены для продажи официальному представителю в Латвии.

"Для всего автосалона это большое событие", - говорит представитель Autobrava Карлис Паберзс. "Все пытаются посидеть на том месте, где в машине сидел Папа Римский, и сфотографироваться.

Но, машины в салоне не останутся в качестве экспонатов. Их планируют продать любому желающему. Черные машины, которые спасли Папу от холодной погоды в Латвии, специально произвели на заводе для визита понтифика и без дополнительных экстр, например, бронированных стекол.

Специального аукциона на автомобили не будет - цена такая, как на похожие новые авто, и не надо доплачивать за то, что на транспортном средстве передвигался Папа Римский.

Визуально ничего не напоминает о том, что на машине передвигался понтифик, кроме одной вещи - флажка, который остался после визита Папы Римского.

Фото: Папа прибыл в Аглону