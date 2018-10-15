Мелания Трамп наконец объяснила, почему надела куртку с надписью "Мне все равно"

48-летняя Мелания Трамп очень редко напрямую общается с журналистами, предпочитая давать комментарии через своих представителей. Впрочем, недавно американская первая леди сделала исключение и согласилась побеседовать с телеканалом ABC.

Редкое интервью с супругой президента США вышло в эфир в пятницу, 12 октября. В нем Мелания наконец объяснила свой выбор куртки Zara с надписью "Мне все равно. А вам?" для поездки к беженцам в Техас.

"Да, это было своего рода послание для либеральных СМИ и людей, которые меня критикуют. Вы в праве говорить, что считаете нужным, но негативные замечания не остановят меня, я буду продолжать делать то, что считаю правильным", — заявила Трамп.

Первая леди добавила, что не хотела, чтобы в скандал были вовлечены дети, к которым она летела в Техас: "Я надела ту куртку, чтобы сесть в самолет и выйти из него. Это очевидно".

В ходе беседы была также затронута тема измен Дональда Трампа, долгое время муссировавшаяся в таблоидах и уважаемых общественно-политических изданиях.