Мелания Трамп наконец объяснила, почему надела куртку с надписью "Мне все равно"

В пятницу, 12 октября, на одном из американских телеканалов вышло интервью с Меланией Трамп. В нем первая леди США ответила на ряд острых вопросов, давно волновавших журналистов.
48-летняя Мелания Трамп очень редко напрямую общается с журналистами, предпочитая давать комментарии через своих представителей. Впрочем, недавно американская первая леди сделала исключение и согласилась побеседовать с телеканалом ABC.
Редкое интервью с супругой президента США вышло в эфир в пятницу, 12 октября. В нем Мелания наконец объяснила свой выбор куртки Zara с надписью "Мне все равно. А вам?" для поездки к беженцам в Техас.
"Да, это было своего рода послание для либеральных СМИ и людей, которые меня критикуют. Вы в праве говорить, что считаете нужным, но негативные замечания не остановят меня, я буду продолжать делать то, что считаю правильным", — заявила Трамп.
Первая леди добавила, что не хотела, чтобы в скандал были вовлечены дети, к которым она летела в Техас: "Я надела ту куртку, чтобы сесть в самолет и выйти из него. Это очевидно".
В ходе беседы была также затронута тема измен Дональда Трампа, долгое время муссировавшаяся в таблоидах и уважаемых общественно-политических изданиях.
Мелания подчеркнула, что не обращает внимания на спекуляции в прессе по поводу ее брака. На вопрос, любит ли она своего мужа, экс-модель ответила утвердительно.