"Все равны, но кто-то равнее". Некоторым вузам в использовании латышского языка даны послабления

Поправки предусматривают, что к персоналу Рижской высшей школы экономики (SSE Riga), занимающему академические посты, не применяются требования нормативных актов к уровню знаний государственного языка, пишет rus.db.lv.

Также в законе планируется укрепить право избирать на пост ректора гражданина другого государства.

Ректор будет должен использовать латышский язык в том объеме, который необходим для исполнения профессиональных обязанностей, либо вуз должен будет обеспечить перевод на государственный язык.

Как указано в аннотации законопроекта, требования к академическому персоналу Рижской высшей школе экономики и ректору по владению государственным языком не являются необходимыми, так как обучение в этой школе проходит на английском языке.

Однако закон предполагается дополнить требованиями к вузу обеспечивать коммуникацию с учреждениями и частными лицами на государственном языке.

«В прошлом году разгорелся скандал насчет утверждения в должности Рижской высшей школы экономики Андерса Палзова, из-за его недостаточного владения латышским языком. Однако работу этого вуза регулирует специальный закон, что определяет исключения в отношении использования государственного языка – там, где обучение проходит на английском языке. Чтобы в дальнейшем избежать затруднений, в специальном законе важно смягчить языковые требования. В целом требования к владению государственным языком обоснованы, однако в этом конкретном случае надо было бы определить статус предприятия. Похожая ситуация сложилась и с Рижской юридической высшей школы, для поддержки которой необходимо принять отдельный закон», - считает председатель комиссии по культуре и науки Сейма Алдис Адамович.

Похожие нормы об использовании государственного языка включены и в новый законопроект о Рижской высшей юридической школы.