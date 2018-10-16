Выбираться из этого плена можно маленькими шажками, преодолевая себя – так советовал психолог. Такой первый маленький, но в действительности большой шаг Мааре сделала в Хаапсалу, когда по вечерам ходила с матерью на прогулки.

Часто они проходили мимо кафе «Müüriääre», в витринах которого были видны изысканные пирожные. Но войти в кафе Мааре не решалась. Она думала, что очень страшная, что все будут на нее смотреть. И вот однажды вечером, намазав лицо тональным кремом, натянув на голову капюшон и замотавшись шарфом до носа, она взяла мать под руку и зашла в кафе. На всякий случай села в таком месте, чтобы оказаться спиной к другим посетителям.

Ничего плохого не произошло. Страхи, что на нее будут презрительно смотреть, скажут что-то обидное, оказались страхами, рожденными в ее голове.

Это был первый шаг к нормальной жизни. Но далеко не последний.

Как преодолеть страх?

После шести месяцев на больничном, одного месяца в отпуске и еще месяца отпуска за свой счет настало время возвращаться на работу: секретарем в Таллиннский Swedbank. Это, как оказалось, было намного труднее, чем зайти в кафе.

«Я списала себя со счетов, - вспоминает Мааре. – Я думала, что не справлюсь. Постоянно сравнивала, что коллеги думают, как ко мне относятся. Морально это очень тяжело, когда тебя помнят одним человеком, а ты возвращаешься совсем другим».

В действительности переживания были тяжелее, чем она описывает их теперь, три с половиной года спустя. Из тогдашнего дневника: «Как и можно было предположить, в ночь перед выходом на работу я не сомкнула глаз. Я таааак нервничала! Первым делом, мне нужно быть идти на совещание отдела, на котором присутствовали все мои сослуживцы. Мысль об этом была более чем пугающей.

С каждым шагом (в сторону комнаты для совещаний) я чувствовала, как колотится сердце. Во рту пересохло. Руки тряслись. Ноги подгибались. Разум твердил: просто войди и посмотришь, что будет! А внутренний голос кричал: "Я не хочууууууу! Я хочу домоооооой!"

Я чувствовала, как все взгляды устремились на меня, когда я вошла, и как изменилась атмосфера в комнате. Я более-менее привыкла к своей новой внешности, но в памяти остальных осталась совсем другая картинка. Новая Мааре могла шокировать. Я действительно хотела, чтобы в полу появилась дыра и я могла выбраться через нее из этой комнаты».

Страхи оказались беспочвенными. Коллеги приняли Мааре очень хорошо: «Они всегда поддерживали и подбадривали меня. И приняли меня именно такой, какая я есть».