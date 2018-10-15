Первым с Вейонисом встретится "Новое Единство", последним - "Согласие"

Ранее после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом Вейонис сказал, что планирует начать переговоры с партиями со встречи с партией, получившей меньше всего, а закончить - с партией, набравшей больше всего голосов избирателей.

Таким образом, после встречи с представителями "Нового Единства" президент встретится с Союзом "зеленых" и крестьян, национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, "Для развития/За!", Новой консервативной партией, "KPV LV" и "Согласием".

Когда президент после этих переговоров объявит свои выводы, пока неизвестно.

Как сообщалось, Вейонис планирует встретиться с партиями в четверг, 18 октября, и в пятницу, 19 октября.

Президент пояснил, что пока он дает партиям время для переговоров между собой, а затем надеется увидеть их мнения о возможной модели сотрудничества и основных задачах правительства.

Для Вейониса важно, чтобы новая коалиция сохранила евроатлантический курс во внешней политике, чтобы продолжались инвестиции в безопасность. Также для президента важна готовность коалиции проводить реформы в медицине и образовании.