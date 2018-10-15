Пн, 15.10.2018
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Стоянов прокомментировал информацию о своей госпитализации

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Юрий Стоянов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Артист Юрий Стоянов прокомментировал сообщения в СМИ о своей госпитализации. По его словам, в клинике он был — правда, временно и в стоматологической. Сообщает Газета.ру со ссылкой на kp.ru.

Артист Юрий Стоянов прокомментировал сообщения в СМИ о своей госпитализации. По его словам, в клинике он был — правда, временно и в стоматологической.

"Срочная операция? Да вы что. Мне всего лишь зуб вырвали",

— цитирует Стоянова kp.ru.

По словам артиста, процедуру проводили в медикаментозном сне.

"Просто я, как большинство мужиков, трус. Я попросил сделать эту процедуру с применением медикаментозного сна, а не под местным наркозом", — сказал он, добавив, что отлично себя чувствует.

Как сообщалось ранее, супруга Юрия Стоянова опровергла информацию о его госпитализации.  

Юрий Стоянов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

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