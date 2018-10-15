Жена Юрия Стоянова опровергла его госпитализацию

Ранее сообщалось, что актер находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Его готовят к операции. По информации "Пятого канала",

В свою очередь, по материалам издания Газета.ру жена Юрия Стоянова Елена в беседе с "Рен ТВ" прокомментировала информацию о здоровье артиста.

61-летний Юрий Стоянов наиболее известен как автор, режиссер-постановщик и актер комедийной телепередачи "Городок", которую вел с народным артистом России Ильей Олейниковым с 1993-го по 2012 год. Программа закрылась после смерти Олейникова. Стоянов также снялся в фильмах "Ландыш серебристый", "Алхимики", "12", "Гитлер капут!" и "Ампир V" (Снят по роману В.Пелевина и выходит на экраны в конце 2019 года).