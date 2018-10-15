"Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества", - сказала она в слезах.