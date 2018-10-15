Пн, 15.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Мать Кокориных предложила избить ее с сыновьями на Красной площади Видео!

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ФОТО: скриншот видео

Сегодня мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана дала интерьвю Андрею Малахову. В беседе с ведущим "Прямого эфира" женщина прокомментировала арест своих сыновей  и уголовное дело о хулиганстве.

По признанию Светланы, она стала "самым несчастным человеком на свете и не желает такого никому".

"Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества", - сказала она в слезах.

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