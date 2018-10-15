Мать Кокориных предложила избить ее с сыновьями на Красной площади Видео!
15 октября 2018, 19:27
Сегодня мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана дала интерьвю Андрею Малахову. В беседе с ведущим "Прямого эфира" женщина прокомментировала арест своих сыновей и уголовное дело о хулиганстве.
По признанию Светланы, она стала "самым несчастным человеком на свете и не желает такого никому".
"Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества", - сказала она в слезах.