Вт, 16.10.2018
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В Сирии террористы ИГ захватили в плен 130 семей

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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что боевики террористической организации «Исламское государство»  (ИГ) 13 октября захватили в плен 130 семей общей численностью 700 человек. 

По его словам, боевики ИГ воспользовались «полной безнаказанностью» и совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра. Он отметил, что 130 семей беженцев были вывезены в город Хаджин.

«Похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве «живого щита» для прикрытия террористов от возможного наступления Сирийских демократических сил», — сказал Савченко.

В ЦПВС также призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

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