В Сирии террористы ИГ захватили в плен 130 семей

По его словам, боевики ИГ воспользовались «полной безнаказанностью» и совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра. Он отметил, что 130 семей беженцев были вывезены в город Хаджин.

«Похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве «живого щита» для прикрытия террористов от возможного наступления Сирийских демократических сил», — сказал Савченко.