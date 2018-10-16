"Он даже не тормозил, наоборот, разогнался": Как Citroen врезался в Drogas

Как сообщал Русский TVNET, все случилось после обеда 14 октября в самом центре района и то, что никто не пострадал - счастливая случайность.

Полиция уже получила сигнал от жителей о подозрительном авто, которым управляет, возможно, пьяный мужчина и начала розыск и тут услышала громкий удар.

Через минуту стражи порядка были на месте ДТП - оказалось, что водитель был не только пьян, но и без водительских прав.

Прибывшие медики осмотрели виновника и решили госпитализировать его, вскоре подъехала и владелица авто - оказалось что за рулем был ее бывший друг. Но каким образом машина оказалась у него - женщина так и не объяснила.

Свидетельница дала показания полиции и заявила, что тот специально направил машину в витрину. "Я шла и все видела. Он был пьян, он не тормозил, а разогнался и специально въехал в витрину. Вдумайтесь, если бы на его пути были люди".