Вт, 16.10.2018
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Суд отклонил иск порноактрисы к Трампу

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ФОТО: EPA/Scanpix

Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, которая обвинила президента США Дональда Трампа в клевете в ее адрес. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представляющий интересы порноактрисы адвокат Майкл Авенатти в свою очередь заявил, что данное решение будет обжаловано. Он также выразил уверенность, что «все еще может измениться».

Напомним, что Президент США Дональд Трамп не раз отрицал связь с порноактрисой. Тем не менее, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплатил деньги Сторми Дэниелс за молчание по поручению президента США.

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