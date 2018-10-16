Суд отклонил иск порноактрисы к Трампу
16 октября 2018, 11:14
Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, которая обвинила президента США Дональда Трампа в клевете в ее адрес. Об этом сообщает телеканал CNN.
Представляющий интересы порноактрисы адвокат Майкл Авенатти в свою очередь заявил, что данное решение будет обжаловано. Он также выразил уверенность, что «все еще может измениться».
Напомним, что Президент США Дональд Трамп не раз отрицал связь с порноактрисой. Тем не менее, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплатил деньги Сторми Дэниелс за молчание по поручению президента США.