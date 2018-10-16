В Мексике арестована пара, которая возила в коляске части человеческих тел

Женщина и мужчина были задержаны во вторник в Мехико по подозрению в убийстве десяти женщин. Однако мужчина утверждает, что всего число их жертв составляет 20.

В доме пары были найдены десять ведер с частями тел и цементом. Еще помещенные в пластиковые мешки части были найдены в холодильнике. Стоит отметить, что пара жила вместе с тремя своими детьми.

Сейчас следствие выясняет, действительно ли мужчина и женщина совершили преступления, или же это только бахвальство, типичное для социопатов и серийных убийц. Полицейский, задержавший пару, поясняет, что мужчина в очень спокойной и нормальной манере говорил, что сделал, так как хотел, чтобы люди знали, как он выглядит и что он совершил.