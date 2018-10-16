В Мексике арестована пара, которая возила в коляске части человеческих тел

В Мексике арестована пара, которая перемещалась по городу с детской коляской, в которой были спрятаны части человеческих тел. Всего они могли совершить 20 убийств, сообщает CNN.
Женщина и мужчина были задержаны во вторник в Мехико по подозрению в убийстве десяти женщин. Однако мужчина утверждает, что всего число их жертв составляет 20.
Полиция задержала пару, расследуя пропажу трех женщин и двухмесячного ребенка. Стражи порядка надеялись найти в коляске ребенка, но вместо этого обнаружили части расчлененного тела. Мужчина рассказал полиции точные детали десяти убийств.
В доме пары были найдены десять ведер с частями тел и цементом. Еще помещенные в пластиковые мешки части были найдены в холодильнике. Стоит отметить, что пара жила вместе с тремя своими детьми.
Сейчас следствие выясняет, действительно ли мужчина и женщина совершили преступления, или же это только бахвальство, типичное для социопатов и серийных убийц. Полицейский, задержавший пару, поясняет, что мужчина в очень спокойной и нормальной манере говорил, что сделал, так как хотел, чтобы люди знали, как он выглядит и что он совершил.
Подозреваемый признался, что двухмесячного ребенка продал одной из своих жертв.
В Мехико это событие вызвало большое возмущение в обществе, люди вышли на демонстрации с белыми цветами и свечами, протестуя против насиля по отношению к женщинам и девочкам.
В 2016 году в Мехико ежедневно убивали около семи девочек и женщин.