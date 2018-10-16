Вт, 16.10.2018
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"Действительно ли дети должны жевать сигареты?" В магазины вернулась жвачка в форме сигарет

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В редакцию портала "Apollo" обратилась встревоженная читательница - ребенок пришел из школы с пачкой сигарет в сумке.

"Я была готова устроить скандал и прочитать лекцию о вредных привычках, но, как оказалась, в этот раз сердиться стоит не на ребенка", - рассказала мамочка.Найденная в сумке пачка - упаковка жевательной резинки - в ней 10 жвачек, которые по форме и внешнему виду напоминают сигареты. Пачка оформлена привлекательным для ребенка образом - сверху напечатаны яркие буквы и картинка из компьютерной игры.

"Думаю, это остатки прошлого - помню, когда-то давно такие жвачки были в каждом магазине", - вспоминает встревоженная читательница, - "Но сейчас такое невежество нужно искоренить!"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Жвачки в форме сигарет ребенок приобрел у Рижской 84-й средней школы в Пурвциемсе.

"Ни в одном большом магазине таких жвачек я не видел - ими точно запрещено там торговать", - уверена женщина.

"Непонятен факт, что такими вещами можно торговать именно в маленьких магазинах у школы. Зачем это делать?"

"Получается, что зависимость от сигарет становится проблемой не только взрослых - сейчас нужно учиться курить уже с младенчества", - удивляется читательница.

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