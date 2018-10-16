"Действительно ли дети должны жевать сигареты?" В магазины вернулась жвачка в форме сигарет

В редакцию портала "Apollo" обратилась встревоженная читательница - ребенок пришел из школы с пачкой сигарет в сумке.
"Я была готова устроить скандал и прочитать лекцию о вредных привычках, но, как оказалась, в этот раз сердиться стоит не на ребенка", - рассказала мамочка.Найденная в сумке пачка - упаковка жевательной резинки - в ней 10 жвачек, которые по форме и внешнему виду напоминают сигареты. Пачка оформлена привлекательным для ребенка образом - сверху напечатаны яркие буквы и картинка из компьютерной игры.
"Думаю, это остатки прошлого - помню, когда-то давно такие жвачки были в каждом магазине", - вспоминает встревоженная читательница, - "Но сейчас такое невежество нужно искоренить!"
Жвачки в форме сигарет ребенок приобрел у Рижской 84-й средней школы в Пурвциемсе.
"Ни в одном большом магазине таких жвачек я не видел - ими точно запрещено там торговать", - уверена женщина.
"Непонятен факт, что такими вещами можно торговать именно в маленьких магазинах у школы. Зачем это делать?"
"Получается, что зависимость от сигарет становится проблемой не только взрослых - сейчас нужно учиться курить уже с младенчества", - удивляется читательница.