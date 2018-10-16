"Действительно ли дети должны жевать сигареты?" В магазины вернулась жвачка в форме сигарет

"Я была готова устроить скандал и прочитать лекцию о вредных привычках, но, как оказалась, в этот раз сердиться стоит не на ребенка", - рассказала мамочка.Найденная в сумке пачка - упаковка жевательной резинки - в ней 10 жвачек, которые по форме и внешнему виду напоминают сигареты. Пачка оформлена привлекательным для ребенка образом - сверху напечатаны яркие буквы и картинка из компьютерной игры.