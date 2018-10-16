Впервые за 25 лет на выходных в Нью-Йорке никто не стрелял

Как отмечается, последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1993 году. Мэр города Билл де Блазио похвалил полицейских Нью-Йорка.

«На последних выходных — в пятницу, субботу и воскресенье — не было ни одного случая стрельбы в Нью-Йорке. Разве это не здорово?» — высказался де Блазио.