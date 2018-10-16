Разыскивается 77-летний житель посёлка Гароза Арвидс Гайлис: зашел в магазин и пропал
16 октября 2018, 13:39
77-летний житель посёлка Гароза Арвидс Гайлис пропал 12 октября 2018 года.
Со слов родственников, в тот день он отправился в Елгаву. Около 15:00 он вернулся в Гарозу на автобусе, зашёл в местный продуктовый магазин и потом пропал. До сих пор не подал о себе никаких известий. Место его нахождения неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, хромает.
Был одет: одежду тёмных тонов.
С собой был: паспорт и, возможно, велосипед.
Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.