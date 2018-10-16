Вт, 16.10.2018
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Разыскивается 77-летний житель посёлка Гароза Арвидс Гайлис: зашел в магазин и пропал

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ФОТО: bezvests.lv

77-летний житель посёлка Гароза Арвидс Гайлис пропал 12 октября 2018 года.

Со слов родственников, в тот день он отправился в Елгаву. Около 15:00 он вернулся в Гарозу на автобусе, зашёл в местный продуктовый магазин и потом пропал. До сих пор не подал о себе никаких известий. Место его нахождения неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, хромает.

Был одет: одежду тёмных тонов.

С собой был: паспорт и, возможно, велосипед.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.

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