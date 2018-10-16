Домбровский: президент должен выдвинуть кандидатом в премьеры представителя "Согласия"

С учетом того, что "Согласие" набрало больше всего голосов избирателей, президент Латвии Раймонд Вейонис должен выдвинуть представителя этой политической силы для формирования правительства, заявил после встречи с представителями "KPV LV" кандидат в премьер-министры от "Согласия" Вячеслав Домбровский.
"Мы считаем, что эта номинация полагается нам как партии, победившей на выборах", - сказал премьер.
Оценивая переговоры с "KPV LV", Домбровский назвал их очень конструктивными. Например, у партий нет противоречий в вопросе о повышении пенсий до 400 евро уже в следующем году.
Кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс со своей стороны повторно подчеркнул, что это были не переговоры о формировании правительства, а консультации, в частности, по таким вопросам, как ликвидация коалиционного совета, отмена компонента обязательной закупки, региональная реформа и др.
Как сообщалось, в пятницу инициативу формирования правительства взяла на себя Новая консервативная партия (НКП), предложив модель распределения должностей. Объединение "Для развития"/За!" в понедельник заявило, что не примет предложение НКП, поскольку сначала нужно договориться о задачах правительства.