Домбровский: президент должен выдвинуть кандидатом в премьеры представителя "Согласия"

"Мы считаем, что эта номинация полагается нам как партии, победившей на выборах", - сказал премьер.

Оценивая переговоры с "KPV LV", Домбровский назвал их очень конструктивными. Например, у партий нет противоречий в вопросе о повышении пенсий до 400 евро уже в следующем году.

Кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс со своей стороны повторно подчеркнул, что это были не переговоры о формировании правительства, а консультации, в частности, по таким вопросам, как ликвидация коалиционного совета, отмена компонента обязательной закупки, региональная реформа и др.