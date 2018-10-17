Цифирь от Latvenergo: от снижения цены результат не меняется...

Да, признаюсь, в экономике я не особо силен. Но ведь это ничего не значит. Читать я умею. И вот я читаю в сообщении агентства ЛЕТА: «На минувшей неделе в связи с досрочным завершением ремонта подводного соединения ЛЭП Литвы и Швеции "NordBalt" цена на электроэнергию снижалась во всех балтийских странах.

В Литве по сравнению с предыдущей неделей электроэнергия снизилась в цене на 3% до 57,83 евро за мегаватт-час, в Латвии - на 1% до 57,80 евро, в Эстонии снижение цены было наиболее значительным - на 17% до 42,15 евро, сообщает независимый поставщик электроэнергии "Elektrum Lietuva".

Только радоваться и остается. Наконец-то! Но не радостно как-то. Ведь перед этим нас стращали, что цены на электроэнергию растут. И приводили самые разные причины, те, что не особо сведущему в экономике человеку абсолютно непонятны. А тут еще и не к добру будет помянут пресловутый компонент обязательной закупки. Короче, край...

Зато понятны цифры, просто цифры: «Прибыль концерна Latvenergo в первом полугодии сохранилась на уровне прошлого года и составила 97,4 млн евро, свидетельствует финансовый отчет. В первом полугодии поступления концерна Latvenergo составили 450,2 млн евро, что на 6% меньше, чем годом ранее”.

И поэтому неудивительно, что «самым ценным предприятием Латвии десятый год подряд признано Latvenergo, сообщил на презентации топ-101 самых ценных предприятий страны партнер компании "Prudentia" Карлис Крастиньш”.

Вот опять — радоваться бы радоваться. Но как-то снова не получается. Рады только руководители Latvenergo. А жители уверенности в завтрашнем дне уже давно не испытывают. Счета-то растут, а значит, растут и траты. Вот если бы Latvenergo, читай, государство, имея ТАКИЕ прибыли, немного притормозило бы с повышением сумм в квитанциях… Но это всего лишь мечты.

Естественно, говорить о том, что средства с прибыли куда-то исчезают, лишне и не нужно. Они направляются в госбюджет. Что правильно. И с точки зрения государства, деньги эти не такие уж и большие, подумаешь, пара десятков миллионов туда, пара сюда.

Но с точки зрения простого обывателя, суммы эти огромны. У людей глаза разбегаются. А отсюда и возмущения после очередного повышения стоимости.

Что, кстати, касается и Latvijas gāze: “Аудированный оборот ЛГ в 2017 году составил 281,571 млн евро, прибыль - 24,217 млн евро".

Созданная компания GASO не успело начать работать, тут же заявило о том, что им просто необходимо увеличить плату для абонентов, а без этого компания чуть ли не закроется. Не хватает им денег, чтобы обеспечить работу GASO. И повысили.

Ах да, забыл, минимальную зарплату-то подняли. Живи — не хочу. Только с «минималки» еще налог берется, так что говорить о 450 евро смешно. 330 — вот сумма, которую получает значительная часть населения.

А посему вот вам еще одна из последних новостей: «Удельный вес жителей, подверженных риску бедности или социальной отверженности, в странах Балтии выше среднего в ЕС, свидетельствуют данные "Eurostat" за 2017 год по 23 из 28 стран ЕС. В Латвии риску бедности и социальной отверженности подвержены 28,2% или 544 тыс”.