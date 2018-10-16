Вт, 16.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

Скоропостижно скончался сооснователь Pica Lulū

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

14 октября этого года скоропостижно скончался один из основателей и член правления SIA Later LTD, Pica Lulū, Каспар Суниньш, сообщает руководитель по маркетингу SIA Later LTD Зане Витола.

25 лет назад Каспар вместе с друзьями Петерисом Ругелисом и Элмаром Танни основал предприятие SIA Later LTD, годом позже начала работать и Pica Lulū, пишет rus.db.lv.

За эти годы была создана одна из крупнейших в Латвии сеть пиццерий.

Каспар Суниньш родился 19 марта 1970 года в Талси. Прощание с ним состоится 18 октября в 15.00 в Рижском крематории.

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