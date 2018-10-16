Скоропостижно скончался сооснователь Pica Lulū
16 октября 2018, 16:45
14 октября этого года скоропостижно скончался один из основателей и член правления SIA Later LTD, Pica Lulū, Каспар Суниньш, сообщает руководитель по маркетингу SIA Later LTD Зане Витола.
25 лет назад Каспар вместе с друзьями Петерисом Ругелисом и Элмаром Танни основал предприятие SIA Later LTD, годом позже начала работать и Pica Lulū, пишет rus.db.lv.
За эти годы была создана одна из крупнейших в Латвии сеть пиццерий.
Каспар Суниньш родился 19 марта 1970 года в Талси. Прощание с ним состоится 18 октября в 15.00 в Рижском крематории.