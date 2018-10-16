На большей части территории Латвии побит рекорд тепла для 16 октября

Во вторник во второй половине дня на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +17..+19 градусов, и был превзойден рекорд тепла для 16 октября, свидетельствуют данные станций метеонаблюдений.
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, побит также национальный рекорд максимальной температуры воздуха для 16 октября, зарегистрированный 111 лет назад в Риге и составлявший +18,9 градуса.
Во вторник лишь местами на морском побережье температура воздуха поднялась не выше +17 градусов.
По количеству температурных рекордов октябрь уже опередил сентябрь - так много новых рекордов в Латвии не было с декабря 2015 года.
Во вторник вечером и до полудня среды во многих местах в Латвии ожидается дымка, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха на восходе солнца опустится до -1..+8 градусов, после полудня воздух прогреется до +14..+19 градусов, сохранится преимущественно ясная погода.
Южный ветер будет слабым.
В Риге в среду ожидается солнечная погода, утром возможен туман. На восходе солнца похолодает до +6 градусов, местами в пригородах - до +2 градусов. Во второй половине дня температура воздуха в тени поднимется до +17 градусов.