Вт, 16.10.2018
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На большей части территории Латвии побит рекорд тепла для 16 октября

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Осеннее утро в Латгале

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник во второй половине дня на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +17..+19 градусов, и был превзойден рекорд тепла для 16 октября, свидетельствуют данные станций метеонаблюдений.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, побит также национальный рекорд максимальной температуры воздуха для 16 октября, зарегистрированный 111 лет назад в Риге и составлявший +18,9 градуса.

Во вторник лишь местами на морском побережье температура воздуха поднялась не выше +17 градусов.

По количеству температурных рекордов октябрь уже опередил сентябрь - так много новых рекордов в Латвии не было с декабря 2015 года.

Во вторник вечером и до полудня среды во многих местах в Латвии ожидается дымка, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха на восходе солнца опустится до -1..+8 градусов, после полудня воздух прогреется до +14..+19 градусов, сохранится преимущественно ясная погода.

Южный ветер будет слабым.

В Риге в среду ожидается солнечная погода, утром возможен туман. На восходе солнца похолодает до +6 градусов, местами в пригородах - до +2 градусов. Во второй половине дня температура воздуха в тени поднимется до +17 градусов.

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