На большей части территории Латвии побит рекорд тепла для 16 октября

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, побит также национальный рекорд максимальной температуры воздуха для 16 октября, зарегистрированный 111 лет назад в Риге и составлявший +18,9 градуса.

Во вторник лишь местами на морском побережье температура воздуха поднялась не выше +17 градусов.

По количеству температурных рекордов октябрь уже опередил сентябрь - так много новых рекордов в Латвии не было с декабря 2015 года.

Во вторник вечером и до полудня среды во многих местах в Латвии ожидается дымка, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха на восходе солнца опустится до -1..+8 градусов, после полудня воздух прогреется до +14..+19 градусов, сохранится преимущественно ясная погода.

Южный ветер будет слабым.