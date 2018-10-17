Жители дома на Маскавас жаловались на странный запах, спасатели в груде вещей нашли труп женщины

Соседи знали - пожилая женщина, которая там проживала, тащила в дом различный хлам. Оттого запах чувствовался давно, но в последнее время стал просто неистерпимым.

Люди вызвали полицию, чтобы те проверили - может быть, в квартире на втором этаже кто-то умер?

Стражи порядка приехали, были вызваны и сотрудники ГПСС с масками и кислородными балонами. В двухкомнатной квартире находились тонны вещей. Специалисты попали в квартиру через окно и начали разгребать завалы. Под одним из них было найдено тело женщины - хозяйки квартиры. Позже были вызваны и медики.

Судя по всему она умерла уже несколько дней обратно. Известно, что пожилая женщина была набожной и не с кем особо не общалась, у нее две дочери - одна живет здесь, в Латвии, вторая - в США.

Есть и взрослые внуки, которые пытались вмешаться в ее наклонности все тащить в дом, однако она попытки навести порядок воспринимала враждебно.