Жители дома на Маскавас жаловались на странный запах, спасатели в груде вещей нашли труп женщины

Жители дома на улице Маскавас устали терпеть странный неприятный запах, который исходил из одной из соседских квартир.
Соседи знали - пожилая женщина, которая там проживала, тащила в дом различный хлам. Оттого запах чувствовался давно, но в последнее время стал просто неистерпимым.
Люди вызвали полицию, чтобы те проверили - может быть, в квартире на втором этаже кто-то умер?
Стражи порядка приехали, были вызваны и сотрудники ГПСС с масками и кислородными балонами. В двухкомнатной квартире находились тонны вещей. Специалисты попали в квартиру через окно и начали разгребать завалы. Под одним из них было найдено тело женщины - хозяйки квартиры. Позже были вызваны и медики.
Судя по всему она умерла уже несколько дней обратно. Известно, что пожилая женщина была набожной и не с кем особо не общалась, у нее две дочери - одна живет здесь, в Латвии, вторая - в США.
Есть и взрослые внуки, которые пытались вмешаться в ее наклонности все тащить в дом, однако она попытки навести порядок воспринимала враждебно.
Тело передано экспертам, чтобы установить точную причину смерти.