В Латгале пенсионерка, не желая зла, растила коноплю, пока не приехала полиция

72-летняя Дзидра Брузгуле была озадачена - в конце августа сотрудники полиции на основании подозрений, что растения содержат наркотические вещества, всю коноплю, которая в этом году удалась, конфисковали, чтобы провести экспертизу.

Всего стражи порядка срезали 363 куста с характерным для марихуаны запахом, сообщает Латвийское радио.

Председатель правления Латвийской ассоциации индустриальной конопли Гунтис Вилнитис считает, что полиция действовала безответственно, так как коноплю, содержащую наркотические вещества, на полях обычно не растят.