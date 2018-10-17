ЕС готов продлить на год переходный период для Brexit

Взамен Брюссель ожидает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пойдет на уступки в вопросе об ирландской границе.

До сих пор Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также высказался за продление переходного периода после "Брекзита". "Если будет добавлен еще один год, это не повредит Европе, как, надеюсь, и Великобритании", - сказал он в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk 17 октября.

В преддверии открывающегося вечером 17 октября в Брюсселе саммита Евросоюза Ассельборн исключил возможность быстрого прорыва. "Я исключаю даже чудо", - сказал он, хотя и выразил уверенность в том, что к декабрю стороны договорятся о будущих отношениях. Жан Ассельборн предупредил, что если этого не случится, то будут потеряны десятки тысяч рабочих мест, передает Deutsche Welle.