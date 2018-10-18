"Если я чего решил, я выпью-то обязательно..."

"Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и департамент благосостояния предлагают разрешить торговлю алкоголем в магазинах с 10 до 19 часов.

Также предлагается запретить торговлю алкоголем в магазинах по воскресеньям и в несколько раз увеличить плату за лицензии для кафе, где алкоголь продается ночью.

Идея предложения в том, чтобы уменьшить потребление алкоголя".

Как, опять? Что-то это напоминает. Бывало такое уже в истории.

"Горбачевский сухой закон", но разве он привел к чему-нибудь, кроме как к увеличению числа "точек", на которых в любое время суток можно было приобрести ту же водку, которую нельзя было купить до 14.00 и после, если мне не изменяет память, 19.00?

А самогон… Этот крепчайший напиток лился рекой, его продавали аж в трехлитровых банках. Продавцы не успевали его гнать, утром наполняли емкости, к вечеру полки уже стояли пустые, аппарат "заправлялся" по новой, чтобы утолить "жажду" тех, кто не успел, что называется, вовремя "затариться". Да и где тут "затаришься", если на руки давали всего по две бутылки. А что такое "литр водки" для здорового мужика! Но что-то я в воспоминания ударился, надо возвращаться в настоящее.

А настоящее не так уж и мрачно, как казалось с первого взгляда. На самом деле, речь идет о закрытии маленьких магазинов в спальных районах, которые в статусе кафе торгуют алкоголем круглосуточно.

"Многие жалобы и опросы показывают, что жителям мешают спать, наблюдаются и нарушения общественного порядка. Поэтому на этом заседании комиссии заслушаем различные предложения со стороны специалистов по ограничению таких магазинов-кафе", - рассказал Председатель комитета Дайнис Турлайс.

То есть, еще ничего не решено, никакой вердикт по поводу торговли алкоголем не вынесен. Идея, может быть, и хороша, только вот один, но о-о-чень большой минус при всем при этом присутствует.

Долго и упорно, задействуя немалые ресурсы, как материальные, так и людские, сотрудники полиции боролись с "точками". И побороли. Не до конца, конечно, "всех не перебьешь". Тем не менее, борьба с ветряными мельницами увенчалась успехом - "точек" стало меньше, нормальным людям стало легче дышать.

А что сейчас? Закрой маленькие магазинчики и кафе, я уверен, уже на следующий день где-то поблизости, совсем рядом, начнет "работать" частная разливочная. И потечет к ней нестройными шатающимися рядами тот контингент, который подвизался в тех самых маленьких "наливайках".

И станет еще хуже, станет еще неспокойнее местным жителям. Ведь потреблять "крутку" они будут не из рюмок или пластмассовых стаканчиков в помещениях, а "из горлышка, с устатку и не евши"… Тут пройти мимо боязно, а о том, чтобы замечание сделать, вообще речи не идет. А то будет, как у поэта: "А что очки товарищу разбили, так то портвейном усугубили".

Так что решение думским чиновникам надо принимать очень взвешено и тщательно.