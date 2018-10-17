"Самолет без вас не улетит..." А нет, улетел. Пассажиры опоздали на рейс из-за сбоя системы

По словам девушки, на пограничном контроле "полетела" система: "Были огромные очереди, они не двигались, поэтому я опоздала на рейс в Лондон. Оказалось, на этот рейс опоздали еще 30 человек, а также еще около 60+ человек пропустили свой рейс в Киев и Манчестер"..

"Очередь не двигалась около часа, реально об этом даже нигде не сообщили! В очереди мы спрашивали сотрудников, что делать. Они ответили, что самолет без нас не улетит", пожаловалась девушка.

"Сотрудники аэропорта сказали, что это наша вина и ничего нам не компенсируют, это было грубо и, когда мы звали менеджера или представителя Погранохраны, они отказались с нами говорить", - добавила она.

Пассажирка отметила, что при звонке в авиакомпанию, "ответили, что деньги нам вернуть не могут и рейс поменять тоже, так как аэропорт никому не сообщил, что были технические неполадки и виноват аэропорт и Погранохрана".

Девушке пришлось покупать билет на новый рейс.

Как пояснила руководитель отдела коммуникации международного аэропорта "Рига" Лаура Карните, во вторник действительно были проблемы с информационной системой Государственной Погранохраны и для тех пассажиров, которые вылетали или влетали из / в страны вне Шенгена, приграничный контроль длился дольше обычного.

"Поэтому на пограничном контроле образовались очереди, в результате чего, к сожалению, несколько десятков пассажиров опоздали на свои рейсы. Упомянутые системы находятся в ведении Государственной Погранохраны, а не аэропорта", - отметила Карните.

"Аэропорт со своей стороны в этой нестандартной ситуации помог семьям с детьми, беременным женщинам и пожилым людям пройти таможенный контроль в приоритетном порядке, а также предоставил информацию тем, кто опаздывал на свои рейсы", - добавила представитель аэропорта.

Она также отметила, что, к сожалению, аэропорт не мог добиться скорейшего возобновления работы систем, так как они находятся в ведении Государственной Погранохраны, также аэропорт никак не мог повлиять на решение авиакомпаний ждать или не ждать задержавшихся пассажиров.

После обеда работа системы была восстановлена и ситуация пришла в норму, а также в среду, 17 октября, проблем уже не наблюдалось.

"Это, конечно, была чрезвычайная ситуация, вызванная сбоями в системе, но аэропорт хочет еще раз напомнить, что все пассажиры приглашаются явиться заблаговременно - как минимум за два часа до вылета, как это указано и в правилах авиакомпаний, которые пассажиры принимают при покупке перелета, а также своевременно необходимо отправляться в свой сектор на посадку - не позднее, чем за 20-30 минут до вылета", - акцентировала Карните.