"Вы выиграли бесплатный билет на концерт Ширана!" Стоп, это обман!

Пользователи приложения получили сообщение о том, что выиграли бесплатные билеты на концерт Ширана. Им предлагалось ответить на четыре вопроса, после чего они получали оповещение, что все ответы "правильные". Это оповещение приходило и в том случае, если ответы правильными не были.

Если желающие хотели получить бесплатные билеты, им было необходимо отправить эту лотерею еще десяти контактам "WhatsApp". Когда это сделано, показывается оповещение, что пользователь перенаправлен "на партнерскую страничку".

Последний шаг мошеннической схемы - ввод номера телефона "для получения кода скачивания".

В то же время в нижней части странички появляется незаметная оговорка, что это абонентская услуга, ее стоимость 2,90 евро за каждое полученное сообщение.

В услугу включено одно сообщение в неделю до тех пор, пока пользователь не прекратит абонемент.

"Cert.lv" призвал быть внимательными и доверять информации только на официальных интернет ресурсах, в данном случае это организаторы "L Tips Agency" и официальные распространители билетов "Biļešu serviss".

"L Tips Agency" уже ранее отмечала, что жители Латвии могут приобрести билеты только в интернете на официальной странице www.bilesuserviss.lv.

К тому же билеты персонифицированные - на них значится имя покупателя, и одно лицо может приобрести не более четырех билетов. Такие меры предусмотрены специально для того, чтобы избежать попадания билетов на вторичный рынок и различных махинаций на этот счет.

Напомним, концерт состоится 12-ого июля в Риге, на Луцавсале и это будет единственное выступление исполнителя в странах Балтии.