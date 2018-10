"Вы выиграли бесплатный билет на концерт Ширана!" Стоп, это обман!

Популярный мужской журнал GQ Magazine назвал Эда Ширана де-факто голосом сегодняшнего поколения. Perfect, Shape of You, Thinking Out Loud, Photograph, Happier, The A Team, Dive, Castle on the Hill, Don't, Galway Girl и другие его хиты стали любимы уже для миллионов слушателей, потому без преувеличения можно утверждать, что сегодня Ширан "номер 1" в мировой музыкальной индустрии.