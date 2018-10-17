На следующей неделе Латвия перейдет на зимнее время

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4.00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3.00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

12 сентября этого года Еврокомиссия предложила отменить обязательный переход на летнее и зимнее время и передать этот вопрос в ведение стран ЕС.

Согласно этому предложению, в последний раз стрелки часов будут переведены в следующем году. Каждая страна ЕС до апреля 2019 года должна сообщить, в каком времени она останется - летнем или зимнем. Все изменения должны быть согласованы с соседними странами.

Предложение подано на утверждение в Европарламент и Совет ЕС.