Чт, 18.10.2018
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Латвийская фаворитка Тимати показала грудь

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ФОТО: скриншот видео

Уроженка Латвии, подписавшая успешный контракт с лейблом Black Star Inc., Дана Соколова опубликовала откровенные снимки одной из своих последних фотосессий. 

Певица родом из Риги, победительница многочисленных вокальных конкурсов, "молодая кровь русского рока", которая впечатлила самого Тимати и осталась в команде Black Star, в своем Instagram-аккаунте разместила обнаженную фотографию. 

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official

Исполнительница старается тщательно скрывать свою личную жизнь, но комментарии и фотографии в соцсети говорят о том, что на личном фронте у девушки все хорошо. 

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official

Напомним, ранее певица рассказала латвийскому проекту "Говорящие головы" о том, что было до Black Star, почему так мало латвийских музыкантов добивается успеха за границей, поделилась мыслями о скептически настроенных латышах, о "Евровидении", рассказала о своем тернистом пути на сцену и об особой харизме звезд из Латвии.

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