Латвийская фаворитка Тимати показала грудь

Уроженка Латвии, подписавшая успешный контракт с лейблом Black Star Inc., Дана Соколова опубликовала откровенные снимки одной из своих последних фотосессий.
Певица родом из Риги, победительница многочисленных вокальных конкурсов, "молодая кровь русского рока", которая впечатлила самого Тимати и осталась в команде Black Star, в своем Instagram-аккаунте разместила обнаженную фотографию.
Исполнительница старается тщательно скрывать свою личную жизнь, но комментарии и фотографии в соцсети говорят о том, что на личном фронте у девушки все хорошо.
Напомним, ранее певица рассказала латвийскому проекту "Говорящие головы" о том, что было до Black Star, почему так мало латвийских музыкантов добивается успеха за границей, поделилась мыслями о скептически настроенных латышах, о "Евровидении", рассказала о своем тернистом пути на сцену и об особой харизме звезд из Латвии.