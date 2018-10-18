Латвийская фаворитка Тимати показала грудь

Певица родом из Риги, победительница многочисленных вокальных конкурсов, "молодая кровь русского рока", которая впечатлила самого Тимати и осталась в команде Black Star, в своем Instagram-аккаунте разместила обнаженную фотографию.

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official

Исполнительница старается тщательно скрывать свою личную жизнь, но комментарии и фотографии в соцсети говорят о том, что на личном фронте у девушки все хорошо.

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official