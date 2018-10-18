Кукк говорит, что городу необходимо сделать выводы и начать вкладывать в качество общественного транспорта и в велосипедно-пешеходные дорожки.

«Заказанное городом Таллинн исследование удовлетворенности населения общественными услугами показывает, что после введения бесплатного общественного транспорта число пользователей с каждым годом падает. Если в 2013 году, когда был введен бесплатный общественный транспорт, его в качестве основного средства передвижения использовали 62% горожан, в 2017 году показатель уже был всего 46%», - сказал Кукк.

По его словам, ясно, что таллиннскую транспортную проблему решит не бесплатный, а качественный и быстрый общественный транспорт, основными предпочтениями которого является современная маршрутная сеть, которая учитывала бы потребности измененного города.

Он отмечает, что люди больше ценят свое время, чем материальную выгоду, которую предлагает бесплатная поездка. «Поэтому все больше пользователей общественного транспорта отдают предпочтение автомобилям и нынешние водители не смотрят в сторону общественного транспорта», - сказал Кукк, добавив, что горсобранию пришло время признать, что их прежние шаги по борьбе с использованием автомобилей не сработали.

Кукк считает, что более эффективными методами борьбы стало бы также развитие велосипедной инфраструктуры. «Именно так проблему решили в Копенгагене и Амстердаме. К сожалению, строительство велодорожек не было приоритетом для зеленого города Таллинна. В центре города, где находятся рабочие места горожан, за последние пять лет было построено только около 1500 метров велодорожек», - утверждает Кукк.