Кучинскис: ЕС должен укреплять способность реагировать на киберугрозы

Европейский союз должен укреплять способность реагировать на киберугрозы, заявил в четверг на заседании Евросовета премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
В бюро премьера агентству ЛЕТА сообщили, что Евросовет, обсуждая внутреннюю безопасность, обратил внимание на защиту демократических систем от дезинформации и кибератак.
"Латвия серьезно работала над тем, чтобы устранить потенциальные риски киберугрозы в связи с только что состоявшимися выборами в парламент, и они прошли без серьезных инцидентов. Получен ценный опыт в защите информационного пространства и сотрудничестве с социальными сетями", - сказал Кучинскис.
Эту работу надо продолжать, чтобы обеспечить более прозрачную и ответственную работу социальных сетей и интернет-платформ на уровне всей Европы.
Также на заседании Евросовета обсуждался вопрос о миграции. Позиция Латвии предусматривает, что нужно продолжать всеобъемлющий подход, в том числе расширять сотрудничество со странами происхождения и транзита беженцев в Африке.