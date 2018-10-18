Чт, 18.10.2018
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Кучинскис: ЕС должен укреплять способность реагировать на киберугрозы

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Марис Кучинскис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Европейский союз должен укреплять способность реагировать на киберугрозы, заявил в четверг на заседании Евросовета премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

В бюро премьера агентству ЛЕТА сообщили, что Евросовет, обсуждая внутреннюю безопасность, обратил внимание на защиту демократических систем от дезинформации и кибератак.

"Латвия серьезно работала над тем, чтобы устранить потенциальные риски киберугрозы в связи с только что состоявшимися выборами в парламент, и они прошли без серьезных инцидентов. Получен ценный опыт в защите информационного пространства и сотрудничестве с социальными сетями", - сказал Кучинскис.

Эту работу надо продолжать, чтобы обеспечить более прозрачную и ответственную работу социальных сетей и интернет-платформ на уровне всей Европы.

Также на заседании Евросовета обсуждался вопрос о миграции. Позиция Латвии предусматривает, что нужно продолжать всеобъемлющий подход, в том числе расширять сотрудничество со странами происхождения и транзита беженцев в Африке.

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