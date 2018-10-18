Кучинскис: ЕС должен укреплять способность реагировать на киберугрозы

В бюро премьера агентству ЛЕТА сообщили, что Евросовет, обсуждая внутреннюю безопасность, обратил внимание на защиту демократических систем от дезинформации и кибератак.

"Латвия серьезно работала над тем, чтобы устранить потенциальные риски киберугрозы в связи с только что состоявшимися выборами в парламент, и они прошли без серьезных инцидентов. Получен ценный опыт в защите информационного пространства и сотрудничестве с социальными сетями", - сказал Кучинскис.

Эту работу надо продолжать, чтобы обеспечить более прозрачную и ответственную работу социальных сетей и интернет-платформ на уровне всей Европы.