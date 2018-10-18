За недавней атакой на Facebook могут стоять спамеры

Как пишет издание со ссылкой на осведомленные источники, к такому выводу пришли специалисты Facebook, которые ведут внутреннее расследование инцидента, нанесшего чувствительный удар по репутации компании. Согласно предварительным выводам, атаку осуществили действующие в Facebook и Instagram спамеры, с активностью которых специалисты по безопасности Facebook сталкивались и ранее. Похищенные данные они намерены использовать для заработка на мошеннических рекламных объявлениях.

Напомним, ранее в Facebook сообщили, что к расследованию атаки и утечки подключились представители ФБР. В минувшую пятницу в компании отказались сообщить, кто может стоять за атакой, объяснив этот отказ просьбой спецслужбы, передает hitech.newsru.com.