Пропажа журналиста пошатнула позиции саудовского наследного принца

Указывается, что этот орган отвечает за наследование престола, а сейчас изучает ситуацию, сложившуюся после исчезновения журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Турции, передает Lenta ru .

FranceInfo передает, что совет может возродить должность заместителя наследного принца. Ее упразднили в 2017 году, когда Мухаммед бин Салман официально стал наследником. На этот пост могут назначить его младшего брата Халеда, что будет означать скорый уход Мухаммеда. В то же время при таком раскладе ветвь Салманов останется у власти.