Пропажа журналиста пошатнула позиции саудовского наследного принца

В Саудовской Аравии начали искать преемника для наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда. Об этом газете Le Figaro сообщил дипломатический источник, которому подтвердили эти данные в Эр-Рияде.
Как сообщается, уже несколько дней так называемый совет мудрецов королевской семьи, объединяющий представителей семи основных кланов, проводит совещание за закрытыми дверями.
Указывается, что этот орган отвечает за наследование престола, а сейчас изучает ситуацию, сложившуюся после исчезновения журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Турции, передает Lenta ru.
FranceInfo передает, что совет может возродить должность заместителя наследного принца. Ее упразднили в 2017 году, когда Мухаммед бин Салман официально стал наследником. На этот пост могут назначить его младшего брата Халеда, что будет означать скорый уход Мухаммеда. В то же время при таком раскладе ветвь Салманов останется у власти.