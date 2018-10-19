Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ по компенсациям Pussy Riot

В июле стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тыс. Отмечалось, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс., а Екатерина Самуцевич получит €5 тыс.

Также участницам группы должны были компенсировать судебные издержки, которые составили €11760, передает Gazeta ru.