Пт, 19.10.2018
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Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ по компенсациям Pussy Riot

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Участницы Pussy Riot

ФОТО: РИА Новости/SCANPIX

Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В июле стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тыс. Отмечалось, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс., а Екатерина Самуцевич получит €5 тыс.

Также участницам группы должны были компенсировать судебные издержки, которые составили €11760, передает Gazeta ru.

В Минюсте сообщили, что постановление ЕСПЧ «Алехина и другие против России» было обжаловано. Подчеркивается, что процедура обжалования была произведена в установленном порядке.

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