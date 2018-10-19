Пт, 19.10.2018
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В Эстонии необлагаемый мимнимум 500 евро, в Латвии - 0

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Банкноты евро

ФОТО: TASS/Scanpix

Для человека, получающего брутто-зарплату в 1000 евро, в Латвии необлагаемый минимум составляет 0 евро, в Эстонии - 500 евро. Кроме того, в Эстонии ниже подоходный налог, отмечает эстонский партнер бюро присяжных адвокатов Lextal Ант Кару.

Хотя в Латвии с 2018 года и введены изменения в расчете необлагаемого минимума и подоходном налоге с населения, однако, если сравнивать с эстонской налоговой системой, выводы будут удивительными.

В Латвии состоятельным человеком, которому не полагается необлагаемый минимум, считается человек с брутто-зарплатой 1000 евро в месяц, в Эстонии необлагаемый минимум для такого работника составляет 500 евро в месяц, пишет Dienas Bizness.

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