В Эстонии необлагаемый мимнимум 500 евро, в Латвии - 0
19 октября 2018, 9:46
Для человека, получающего брутто-зарплату в 1000 евро, в Латвии необлагаемый минимум составляет 0 евро, в Эстонии - 500 евро. Кроме того, в Эстонии ниже подоходный налог, отмечает эстонский партнер бюро присяжных адвокатов Lextal Ант Кару.
Хотя в Латвии с 2018 года и введены изменения в расчете необлагаемого минимума и подоходном налоге с населения, однако, если сравнивать с эстонской налоговой системой, выводы будут удивительными.
В Латвии состоятельным человеком, которому не полагается необлагаемый минимум, считается человек с брутто-зарплатой 1000 евро в месяц, в Эстонии необлагаемый минимум для такого работника составляет 500 евро в месяц, пишет Dienas Bizness.