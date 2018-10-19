Пт, 19.10.2018
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Новый банкомат Swedbank привел клиентов в недоумение

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Банкомат в Ряпина.

ФОТО: Erakogu

У наших соседей, в эстонском Ряпина установили банкомат так высоко, что местные жители не могут до него дотянуться, пишет Tarbija24.

Swedbank принес извинения.

«Искренне извиняемся за связанные с установленным в Ряпина банкоматом неудобства. Речь идет о нашем упущении, и мы делаем все возможное, чтобы банкомат был как можно быстрее и установлен на правильной высоте. При необходимости есть возможность бесплатно снять деньги в Ряпина в магазинах Coop Eesti», - сообщает банк.

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