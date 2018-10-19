Новый банкомат Swedbank привел клиентов в недоумение

«Искренне извиняемся за связанные с установленным в Ряпина банкоматом неудобства. Речь идет о нашем упущении, и мы делаем все возможное, чтобы банкомат был как можно быстрее и установлен на правильной высоте. При необходимости есть возможность бесплатно снять деньги в Ряпина в магазинах Coop Eesti», - сообщает банк.