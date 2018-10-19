Пт, 19.10.2018
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Косово создает собственные вооруженные силы

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Армия Косово

ФОТО: AFP / Scanpix

Косово спустя десять лет после декларации о независимости предпринимает первые шаги, направленные на формирование собственных вооруженных сил. Парламент в Приштине в четверг, 18 октября, проголосовал за преобразование Косовских сил безопасности (Kosovo Security Force), предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации, в регулярную армию. Депутаты от сербского меньшинства в знак протеста покинули парламентские дебаты.

Сербия резко раскритиковала планы Приштины. Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил в Белграде, что создание армии в Косово станет опасностью для мира и будет угрожать "Сербии и сербам".

После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR. В настоящее время в ней задействованы более 4000 солдат и офицеров, в том числе из Германии, сообщает Deutsche Welle.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств. Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций.

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