Литовский политик не видит прямой военной угрозы странам Балтии со стороны России

В четверг во время дебатов кандидата партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) на президентских выборах Вигаудас Ушацкас критиковал позицию своей соперницы Ингриды Шимоните о том, что Россия представляет угрозу Литве.

"Я не вижу, что в данный момент Россия представляет прямую угрозу для балтийских стран. Не только я не вижу, но и Пентагон не видит и НАТО", - заявил Ушацкас, говоря об отношениях с Россией.

"Поверьте моему опыту - судя по моему общению в Вашингтоне и других местах, Кремль понимает красные линии, а мы находимся за красными линиями", - подчеркнул он.

Политик, работавший много лет дипломатом, отметил, что, став президентом Литвы, инвестировал бы много в оборону, но не назвал бы Россию угрозой и террористическим государством.

"Что бы я изменил? Я бы много инвестировал в оборону, не называл бы россиян угрозой, как Шимоните упоминала в одном из своих интервью, не сравнивал бы Россию и не называл бы ее террористическим государством, называя всех русских террористами. Конечно, я бы инвестировал в демократическое будущее России. Процессы меняются, В. Путин не будет вечно, поэтому нам нужно сохранить те мосты, о которых говорил папа Франциск", - пояснил свою позицию Ушацкас.

Он отметил, что сейчас нет опасности того, что Россия могла бы начать войну с Литвой.

"Есть риск, что по причине человеческого фактора может упасть самолет, как случилось в Шакяй в 2005 году, или когда танки заехали на территорию Литвы со стороны Беларуси. Вопрос в том, превратится ли это в трагедию или военный конфликт", - сказал литовский политик.

Реагируя на критику оппонента, Шимоните обратила внимание на то, что Россия была названа угрозой в стратегии безопасности США 2016 года, и она эту позицию разделяет, а также не видит предпосылок для изменения политики России в ближайшем будущем.

"Если кто-то пытается постоянно менять правила, если тогда, когда люди играют в шахматы, приходит третий человек, берет шахматную доску и бьет этих людей по голове, то очевидно, что говорить о нормальном диалоге сложно", - охарактеризовала поведение России Шимоните.