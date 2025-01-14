НАТО начинает миссию мониторинга в Балтийском море

На саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря Рютте сообщил, что миссия Baltic Sentry будет включать в себя различные средства мониторинга, в том числе фрегаты и морские патрульные самолеты, и повысит бдительность НАТО в Балтийском море.

Также для мониторинга и сдерживания будут задействованы морские дроны, добавил Рютте.

Главы государств и правительств стран НАТО Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии во вторник обсуждают в Хельсинки ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря и защиту критической подводной инфраструктуры.

Саммит связан с участившимися в последнее время инцидентами на Балтийском море. В ноябре были повреждены морские кабели между Швецией и Литвой и Финляндией и Германией, и виновником считают китайское судно Yi Peng 3. В декабре танкер российского теневого флота повредил связывающий Финляндию и Эстонию электрический кабель Estlink 2.

Рютте отметил, что более 95% интернет-сообщения происходит по морским кабелям и 1,3 млн км кабелей ежедневно обеспечивают финансовые сделки ориентировочно на 10 трлн долларов.

"Мы видим элементы, которые стремятся дестабилизировать наше общество посредством кибератак, попыток убийства и саботажа, в том числе саботажа подводных кабелей в Балтийском море", - сказал он.

Противники НАТО должны осознать, что альянс не смирится с нападениями на свою критическую инфраструктуру, сказал Рютте.

Генсек подчеркнул, что НАТО сделает все возможное, чтобы нанести ответный удар, обеспечить контроль ситуации и предпринять дальнейшие шаги, чтобы этого больше не произошло.

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