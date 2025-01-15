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ФОТО В Минске нелегально продают эстонское пиво. Виновата Латвия?

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Фото статьи
Фото: Erakogu

Фотография, сделанная в декабре в одном из продуктовых магазинов Минска, показывает, что там продается пиво Saku Karl Friedrich, хотя пивоварня Saku Õlletehas заявляла о прекращении сотрудничества с Россией и Беларусью после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Rus.Postimees.

Пивоварня Saku Õlletehas не была осведомлена о продаже своего пива в Беларуси и не имеет информации о том, кто мог бы заниматься его распространением на этом рынке.

На фотографии, сделанной в одном из минских магазинов, указано, что цена пива составляет 4,99 белорусского рубля (примерно 1,50 евро). Мелкий шрифт на ценнике показывает, что эта цена действовала в конце декабря 2024 года.

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