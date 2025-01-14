CAA: Полеты дронов в районе Рижского аэропорта могли быть преднамеренными

В латвийском воздушном пространстве в понедельник трижды вводились кратковременные ограничения, причиной которых стали полеты беспилотных летательных аппаратов в зоне Рижского аэропорта. Эти действия создавали серьезную угрозу безопасности полетов гражданской авиации.

Согласно имеющейся у CAA информации, в полетах было задействовано более одного беспилотника.

В результате введенных ограничений рейсы авиакомпании airBaltic по маршруту София - Рига и авиакомпании Wizzair по маршруту Кутаиси - Рига были перенаправлены в альтернативный аэропорт в Вильнюсе, а рейс авиакомпании Finnair из Хельсинки в Ригу был возвращен в Хельсинки.

Во время повторных полетов беспилотников в латвийском воздушном пространстве рейсы airBaltic и Wizzair, ранее перенаправленные в Вильнюс, вернулись в Рижский аэропорт.

До открытия аэропорта они находились в режиме ожидания в латвийском воздушном пространстве, после чего благополучно приземлились в Риге.

Из-за периодически вводимых ограничений были задержаны несколько рейсов, вылетающих из Рижского аэропорта.

По данным CAA, полеты беспилотников, возможно, были умышленными и имели цель либо создать угрозу безопасности полетов гражданской авиации, либо намеренно нарушить работу латвийской гражданской авиации. В связи с этим агентство обратилось в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой провести расследование в рамках уголовного дела.

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