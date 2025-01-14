В 2023 году Александр Полупан рассказывал, что активно изучает латышский язык, чтобы продолжить свою профессиональную деятельность в Латвии.

По его словам, самым сложным оказалось требование достичь уровня владения языком С1, что подразумевает высокий уровень подготовки.

Однако, как стало ясно из его интервью "Радио Свобода", основной преградой оказалось вовсе не знание языка.

Когда во время разговора на "Радио Свобода" его спросили, удалось ли ему устроиться работать по профессии, он ответил, что не смог реализовать себя в Латвии как специалист.

"Этот процесс [устройство на работу по специальности] занял больше времени, чем я рассчитывал. Достаточно быстро в Латвии мне подтвердили мой медицинский диплом, но, чтобы работать по специальности, надо подтвердить еще и свою лицензию анестезиолога-реаниматолога. Для того, чтобы подать ее на рассмотрение, надо сдать язык на уровень C1. Соответственно, я выучил язык, наконец смог сдать его на C1, в это время периодически работал волонтером в детской больнице.

Это было бесплатно. Но для меня это было все равно важно - ходить в медицинское учреждение и хоть как-то чувствовать себя причастным к медицине.

Я рассчитывал, что, когда я сдам язык на уровень С1, я смогу получить лицензию. Но они взяли полгода на рассмотрение.

Только в течение полугода они скажут, признают ли они мою лицензию или надо сдавать еще какие-то экзамены.

Но, учитывая, что денег у меня никаких не осталось, каких-то серьезных заработков все это время не было, я нашел работу в одной из крупных частных клиник в Эмиратах и переехал в Дубай", - рассказал Александр.

"С момента принятия решения до получения лицензии там прошло пять или шесть месяцев. Там достаточно простой экзамен по специальности. В Эмиратах, если я формально подхожу по их критериям, я сдаю экзамены только по специальности. Преимущество в том, что для работы нужен английский и не надо учить еще один язык", - добавил гость.

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