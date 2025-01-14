Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который в 2020 году участвовал в лечении Алексея Навального в Омске после его отравления, в 2023 году принял решение не возвращаться в Россию и остался в Латвии. Он рассчитывал продолжить здесь свою медицинскую карьеру, сообщает портал LSM+ со ссылкой на интервью "Радио Свобода".
По его словам, проблема оказалась не в латышском языке - Александр успешно освоил латышский и сдал экзамен, однако сейчас устроился в частную клинику в Дубае.
Александр Полупан работал анестезиологом-реаниматологом в одном из крупнейших медицинских учреждений России, специализирующемся на нейрохирургии.
В 2020 году он участвовал в стабилизации состояния политика Алексея Навального после его отравления.
Спустя несколько лет, в начале 2023 года, Александр подписал открытое письмо российских врачей, требуя обеспечить Навальному, который находился в колонии, необходимую медицинскую помощь.
Позже Александр принял решение переехать в Латвию. В интервью программе "Александр-студия" на Латвийском радио 4 он признался, что ему комфортно в новой стране и она ему нравится.
В интервью "Радио Свобода" он поделился подробностями своего отъезда из России.
"После начала войны я начал регулярно ездить в Латвию, готовить платформу для переезда. Когда я в очередной раз пересекал границу, меня не пропустили, потому что там стояла пометка ФСБ, что выезд нужно согласовать с ними. На этом КПП меня не выпустили, но я смог въехать в Латвию через другой пункт и решил, что просто так, наверное, такие пометки не ставят и лучше мне не возвращаться", - рассказал Александр.
В 2023 году Александр Полупан рассказывал, что активно изучает латышский язык, чтобы продолжить свою профессиональную деятельность в Латвии.
По его словам, самым сложным оказалось требование достичь уровня владения языком С1, что подразумевает высокий уровень подготовки.
Однако, как стало ясно из его интервью "Радио Свобода", основной преградой оказалось вовсе не знание языка.
Когда во время разговора на "Радио Свобода" его спросили, удалось ли ему устроиться работать по профессии, он ответил, что не смог реализовать себя в Латвии как специалист.
"Этот процесс [устройство на работу по специальности] занял больше времени, чем я рассчитывал. Достаточно быстро в Латвии мне подтвердили мой медицинский диплом, но, чтобы работать по специальности, надо подтвердить еще и свою лицензию анестезиолога-реаниматолога. Для того, чтобы подать ее на рассмотрение, надо сдать язык на уровень C1. Соответственно, я выучил язык, наконец смог сдать его на C1, в это время периодически работал волонтером в детской больнице.
Это было бесплатно. Но для меня это было все равно важно - ходить в медицинское учреждение и хоть как-то чувствовать себя причастным к медицине.
Я рассчитывал, что, когда я сдам язык на уровень С1, я смогу получить лицензию. Но они взяли полгода на рассмотрение.
Только в течение полугода они скажут, признают ли они мою лицензию или надо сдавать еще какие-то экзамены.
Но, учитывая, что денег у меня никаких не осталось, каких-то серьезных заработков все это время не было, я нашел работу в одной из крупных частных клиник в Эмиратах и переехал в Дубай", - рассказал Александр.
"С момента принятия решения до получения лицензии там прошло пять или шесть месяцев. Там достаточно простой экзамен по специальности. В Эмиратах, если я формально подхожу по их критериям, я сдаю экзамены только по специальности. Преимущество в том, что для работы нужен английский и не надо учить еще один язык", - добавил гость.
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