Пт, 19.10.2018
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Ричард Брэнсон наконец-то попал на Аллею славы

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Ричард Брэнсон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британский предприниматель, а также один из самых богатых жителей Великобритании получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде. 

Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. На сегодняшний день Брэнсон один из самых богатых жителей Великобритании. Бизнесмен получил звезду на Алее славы в Лос-Анджелесе за вклад в индустрию развлечений. 

Ричард Брэнсон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Известно, что первым делом основанным Брэнсоном был звукозаписывающий лейбл.

Предприниматель часто исполнял роли-камео в нескольких сериалах, таких как  "Друзья", "Спасатели Малибу", "Дуракам везёт" и многих других.

Ричард Брэнсон с супругой

ФОТО: Reuters/ScanPix

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