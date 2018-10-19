Ричард Брэнсон наконец-то попал на Аллею славы

Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. На сегодняшний день Брэнсон один из самых богатых жителей Великобритании. Бизнесмен получил звезду на Алее славы в Лос-Анджелесе за вклад в индустрию развлечений.