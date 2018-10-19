В Риге автомобиль въехал в остановку, пострадал подросток

После столкновения машина проехала еще несколько метров и врезалась в распределительный щит. Находящиеся поблизости люди бросились на помощь тем, кто стоял прямо на пути авто

"Я был на работе, когда пропала электричество. Выбежал, смотрю, на асфальте лежит парень. Сказали, что на него наехали и он отлетел от удара. Плакал, трудно ему было", - рассказал очевидец Рональд.

Известно, что в ДТП пострадал 1 человек - 16-летний парень, который жаловался на боли в спине и ногах, он доставлен в больницу.

В свою очередь, водителю медицинская помощь не потребовалась. Очевидцы утверждают, что он был трезв и всему виной еще одна машина, которая "подрезала" его.