Домбровский: в политике "красных линий" нет ничего хорошего

Он подчеркнул, что это вопрос зрелости общества, когда людей не делят на "правильных" и "неправильных". Домбровский вновь подчеркнул, что "Согласие" получило самую большую поддержку избирателей на выборах, и президент должен решить, кого из политиков выдвинуть для формирования правительства.

На вопрос о том, почему "Согласие" не проявило инициативу и не организовало переговоры, Домбровский ответил, что вначале кандидата в премьеры должен выдвинуть президент, а затем могут проводиться встречи с другими партиями.

До этого все остальные избранные в Сейм партии заявили, что не будут сотрудничать с "Согласием" в формировании правительства. Единственная двусторонняя встреча у "Согласия" состоялась с "KPV LV", но в формате консультаций, а не переговоров о правительстве.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя Новая консервативная партия (НКП), "KPV LV" и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.