Где решили похоронить керченского стрелка - Владислава Рослякова?

Владислава Рослякова, устроившего бойню в политехническом колледже, похоронят отдельно от его жертв. Первоначально Telegram-канал Mash сообщал, что его тело предадут земле в секторе кладбища для безродных через две недели. Однако информация о месте захоронения не подтвердилась.
До похорон стрелка специалисты будут проводить различные экспертизы, в частности искать в его крови следы алкоголя и наркотиков, также говорилось в сообщении. Ранее сообщалось, что Рослякова также посмертно подвергнут психолого-психиатрической экспертизе. Специалисты рассчитывают установить психологические особенности юноши и мотивы, толкнувших его на преступление.
В администрации Керчи ТАСС опровергли информацию о захоронении Рослякова в секторе для безродных. "Родственники будут решать [где его хоронить], у него есть родственники", - пояснил собеседник агентства. Мэр Керчи Сергей Броздин подтвердил РИА "Новости", что решение о месте похорон Рослякова примут его родные.