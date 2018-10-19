Где решили похоронить керченского стрелка - Владислава Рослякова?

До похорон стрелка специалисты будут проводить различные экспертизы, в частности искать в его крови следы алкоголя и наркотиков, также говорилось в сообщении. Ранее сообщалось, что Рослякова также посмертно подвергнут психолого-психиатрической экспертизе. Специалисты рассчитывают установить психологические особенности юноши и мотивы, толкнувших его на преступление.